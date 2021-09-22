В Офисе президента прокомментировали покушение на Шефира и пообещали «жесткие решения» власти
- Авторы:
- Костя Войтенко, Оксана Коваленко
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Instagram / shefir95
В Офисе президента после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира пообещали «еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения», а само преступление считают «воинственной кампанией противодействия» политике главы государства.
Об этом «Бабелю» рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды […] Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — отметил он.
Подоляк также пообещал, что власти примут «еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения».
«Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию, — сказал он. — Мы подчеркиваем, что политика президента, направленная на фундаментальную трансформацию государств, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль, в котором он был со своим водителем. Шефир не пострадал. Водителя госпитализировали с тремя огнестрельными ранениями в больницу «Феофания».