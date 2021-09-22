В Карпатах пошел снег
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
В среду, 22 сентября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский пошел снег.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
«По состоянию на 08:35 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, идет снег. Ветер северо-западный 3—4 м/с», — рассказали спасатели.
Также отмечается, что температура воздуха снизилась до -4 °С.
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