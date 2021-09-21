Суд освободил от ответственности антимайдановца «Топаза», которого обвиняли в похищении человека

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Дарницкий райсуд Киева 21 сентября освободил антимайдановца Игната Кромского, известного под прозвищем «Топаз», от уголовной ответственности — из-за истечения срока давности дела.

Об этом сообщает медийный проект Watchers.

Как отмечается, Кромского обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко 21 января 2014 года. Его перепутали с активистом Евромайдана, вывезли в лес, где пытали, требуя «признаться» об источниках финансирования акций протеста. Впоследствии мужчину отпустили.

По версии следствия, Кромской был пособником титушек, которые похитили, удерживали и пытали Иваненко. Уголовное производство было открыто за соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением похищенному физических страданий (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.