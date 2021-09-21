В Верховной Раде открыли выставку об онкобольных. Она подтолкнула депутатов к принятию закона

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В Верховной Раде в кулуарах первого и второго этажа открылась выставка «Жизнь на бумаге», которая состоит из бумажных комнат реальных трех онкопациентов. В проекте использовали дневники этих пациентов, статистику и законы об онкозаболеваниях в Украине.

Проект организован Национальным институтом рака совместно с общественным союзом «Коалиция онкопациентов Украины» в рамках инициативы «Год осведомленности о раке легкого».

В основе инсталляции комната женщины, которая борется с раком легкого на четвертой стадии, комната 19-летнего парня, который скончался от рецидива лимфомы, а также комната женщины, победившей три вида рака. Все три истории объединяет одна черта — все герои имели значительные трудности с доступом к эффективному лечению, были вынуждены покупать инновационные препараты за рубежом и участвовать в клинических исследованиях.

Цель выставки — привлечь депутатов к проблемам онкобольных, доступности для них лекарств и сфокусировать внимание на трех законопроектах — № 4662 об изменениях в закон О публичных закупках, который вводит применение договоров управляемого доступа, а также № 5736 и № 5737, которые регулируют вопросы предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания. Например, если инновационный препарат не зарегистрирован в Украине, законопроект упрощает процедуру его ввоза и предоставления пациентам бесплатно.

Депутаты сегодня, 21 сентября, на заседании проголосовали во втором чтении и в целом за № 4662. Он упростит закупки инновационных препаратов и введет договора управляемого доступа. По ним государство сможет выбирать и заказывать у производителей наиболее эффективные препараты по более низким ценам и предоставлять их пациентам с онкологическими и редкими заболеваниями.