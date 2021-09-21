ВОЗ: 99% летальных исходов, связанных с коронавирусом, приходится на невакцинированных

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На невакцинированных против коронавируса приходится 99% госпитализаций и летальных случаев от заболевания COVID-19 нового типа.

Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает агентство «Анадолу».

«[Среди тех, кто] попадает с коронавирусом в больницу и, к сожалению, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные. Это большая трагедия», — сказала она.

Отдельно Харрис отметила, что вакцины от COVID-19 были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, и порекомендовала опираться на информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения.