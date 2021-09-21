В 2023 NASA отправит на Луну ровер. Он будет искать воду и соберет образцы почвы

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В 2023 году NASA отправит на Южный полюс Луны ровер, чтобы исследовать, откуда на спутнике Земли вода, и взять образцы почвы.

Об этом сообщает NASA.

Южный полюс Луны — один из самых холодных регионов Солнечной системы, температура которого достигает -240 ° C. Ни одна из предыдущих миссий на Луну не исследовала его — ученые изучали эту область с помощью приборов с датчиками. Роботизированные зонды исследовали минералогию и геологию естественного спутника Земли.

После этих миссий ученые пришли к выводу, что лед находится в затемненных частях Луны у полюсов. Эта территория и станет сферой исследований ровера VIPER, запуск которого состоится на ракете SpaceX Falcon Heavy в рамках космической программы NASA Artemis 2023 года.

Ровер приземлится на кратер Нобиле, образовавшийся в результате столкновения с другим небесным телом. Он почти постоянно находится в тени, поэтому там может находиться лед. VIPER исследует и небольшие кратеры вокруг Нобиле.

Территория, которую изучит VIPER, охватывает приблизительную площадь 93 квадратных километров. В течение путешествия ровер посетит тщательно выбранные территории, а команда попытается исследовать образцы грунта и льда, которые луноход добудет с помощью дрели.

Исследователи планируют узнать, как замороженная вода попала на Луну, откуда она взялись и как сохраняется миллиарды лет.

Во время 100-дневного путешествия VIPER посетит шесть объектов, представляющих научный интерес, и соберет образцы с трех локаций, имеющих разную глубину и показатели температуры.