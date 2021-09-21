Независимая антикоркомисия: Минобороны хочет модернизировать вооружение и технику на 95 миллиардов, большая часть расходов — тайные

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«Бабель»

Министерство обороны Украины до 2024 года планирует потратить на модернизацию вооружения и военной техники 95 миллиардов гривен.

Эту информацию Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) получила в ответ на бюджетный запрос в Минобороны.

Больше всего средств потратят на закупку и модернизацию техники для Вооруженных сил — 58 миллиардов гривен, на ремонт техники — 25,8 миллиарда, на развитие системы связи — 3,2 миллиарда. Ежегодно Минбороны на производство боеприпасов нужно 300 миллионов гривен.

Отметим, что закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью секретными, что делает невозможным антикоррупционный контроль. В качестве примера НАКО приводит: в 2022 году ожидаемая средняя стоимость одного авто вырастет до 11,5 миллиона гривен, в этом году оно стоит 2,1 миллиона. Но о каких именно автомобилях идет речь — легковых или грузовых, медицинских или о джипах, невозможно сделать выводы из-за тайны. Аналогичная ситуация и с дронами. В 2021 году средняя стоимость за единицу составит 2,6 миллиона гривен, а в 2022-м в сотни раз больше — 809,7 миллиона.