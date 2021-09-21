Британский МИД вызвал посла России для обсуждения отравления Скрипалей

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Советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин вызван в Министерство иностранных дел королевства для обсуждения отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает ТАСС.

Как сообщает Reuters, в МИД вызовут и посла РФ Андрея Келина.

С российской стороной обсудят обвинения, предъявленные по делу об отравлении в Солсбери третьему россиянину — Денису Сергееву.

В пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона уже заявили, что трех вероятных причастных к отравлению накажут. «Если эти лица когда-либо выедут за пределы России, мы сделаем все, чтобы задержать, экстрадировать и привлечь их к ответственности здесь, в Великобритании», — заявили у Джонсона.

Сегодня, 21 сентября, полиция Великобритании назвала Сергеева третьим подозреваемым. Правоохранители считают, что Сергеев действовал как наземный командующий операцией и был старшим членом группы российского ГРУ.

Сергеев — генерал-майор, он занимал высокий пост в подразделении 29155 ГРУ — эта группа, вероятно, отвечает за подрывные действия и убийства.