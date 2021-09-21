Верховная Рада взялась за принятие Госбюджета на 2022

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Death to Stock

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, после его презентации парламенту министром финансов Сергеем Марченко.

Марченко заявил, что документ сбалансирован и госбюджет основывается на прогнозе оживления экономической динамики. Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет — медики, военные, ветераны войны. При этом, госбюджет впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022—2024 годы.

Рост экономики (ВВП) предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США на уровне 28,6 грн за доллар.

Расходы по госдолгу в 2022 году планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

Медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн, образовательная сфера 185,6 млрд грн, бюджет Пенсионного фонда составит 531 млрд грн, на социальное обеспечение и защиту заложено 320,1 млрд грн, на культуру и искусство 13,5 млрд грн, на поддержку ветеранов заложено 13,9 млрд грн.

На сектор безопасности и обороны заложено 319,4 млрд грн, с учетом международной помощи.

Также предлагается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 393 грн с 1 января, 2 508 грн с 1 июля и 2 589 грн с 1 декабря.

Минимальная заработная плата: с 1 января — 6 500 грн, с 1 октября — 6700 грн. Среднемесячная зарплата должна составить 15 258 грн.