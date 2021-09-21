Глава комитета Рады Радуцкий: В парламенте провакцинировано от коронавируса не более 50% депутатов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Верховной Раде от коронавируса провакцинировано не более 50% народных депутатов.
Об этом в эфире программы «Свобода» слова на ICTV рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Чтобы у депутатов был стимул вакцинироваться, он предлагает, чтобы те за свой счет сдавали тесты.
«Перед входом в зал Верховной Рады нужно проверять: если ты вакцинирован — заходи; если же не вакцинирован — за свои деньги сдай антиген-тест. 15 минут и заходи, если не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация», — отметил Радуцкий.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.