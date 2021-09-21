Глава комитета Рады Радуцкий: В парламенте провакцинировано от коронавируса не более 50% депутатов

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Верховной Раде от коронавируса провакцинировано не более 50% народных депутатов.

Об этом в эфире программы «Свобода» слова на ICTV рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Чтобы у депутатов был стимул вакцинироваться, он предлагает, чтобы те за свой счет сдавали тесты.

«Перед входом в зал Верховной Рады нужно проверять: если ты вакцинирован — заходи; если же не вакцинирован — за свои деньги сдай антиген-тест. 15 минут и заходи, если не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация», — отметил Радуцкий.