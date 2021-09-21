Фракция «Слуга народа» снова соберется на тренинг. Где именно — пока неизвестно

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Кузьмин Александр / УНИАН

Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» снова соберутся на тренинг, как и два года назад в Трускавце. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября, но где именно — пока неизвестно.

Об этом «Бабелю» рассказал информированный источник во фракции «слуг». По словам собеседника, главная цель мероприятия, получившего условное название «Трускавец-2», — именно обучение, других вопросов, в частности, кадровых в повестке дня нет.

«[Место тренинга] не оглашается. Но о таких планах давно говорили. Даже в самом начале говорилось, что периодически будем собираться на, условно, тренинги», — рассказал источник «Бабеля».

Единственное похожее мероприятие для «слуг» прошло летом 2019. Тогда 260 вновь избранных депутатов от этой партии собрались в курортном городе Трускавец. В течение недели они проходили тренинги по государственному управлению, а именно — безопасности, обороне, макроэкономике, инфраструктуре и налогообложению. Курс вели преподаватели Киевской школы экономики (КШЭ) и украинские экономисты.

В комплексе с лекционными занятиями студенты прорабатывали полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их.

Выбор Трускавца в КШЭ тогда объяснили тем, что в Украине не было комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти 300 человек.