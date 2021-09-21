Зеленский анонсировал встречи на Генассамблее ООН с президентом Турции и премьером Британии

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что проведет встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дом».

«Слышали и Министерство иностранных дел Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны России и непризнании выборов в Госдуму России из-за того, что голосовали украинцы на оккупированных территориях. По той же паспортизации... Поэтому будет встреча с президентом Турецкой Республики, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях ООН и со многими важными для Украины лидерами», — сообщил Зеленский.

Он также отметил, что ожидает ответа от Администрации президента США Джо Байдена по Плану трансформации Украины, который украинская делегация презентовала во время визита в Белый дом.

«Мы ожидаем ответа, например, по оборонному сектору этой программы трансформации. Мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, что она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации», — пояснил президент.