Глава Европарламента госпитализирован с пневмонией
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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International Journalism Festival / Flickr
Главу Европейского парламента Давида Сассоли госпитализировали с пневмонией.
Об этом сообщил его официальный представитель Роберто Куильо 20 сентября.
«Президент Европейского парламента Давид Сассоли был доставлен в Hôpital Civil в Страсбурге в среду, 15 сентября. После необходимых медицинских обследований ему поставили диагноз «пневмония» и немедленно начали лечение», — говорится в заявлении Европарламента.
Как отмечается, Сассоли находится в хорошем состоянии.
15 сентября Сассоли сделал тесты на коронавирус после того, как у него резко подскочила температура. Оба теста оказались отрицательными. Врач посоветовал главе Европарламента отдохнуть несколько дней.
Заметим, главе Европейского парламента — 65 лет.
- Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, и призвали восстановить и усилить борьбу с пандемией.
- Европейский Союз решил создать новый орган, призванный быстрее реагировать на будущие пандемии. Таким образом блок стремится избежать повторения ошибок, которые помешали начать борьбу с COVID-19 ранее.