Глава Европарламента госпитализирован с пневмонией

Новости

International Journalism Festival / Flickr

Главу Европейского парламента Давида Сассоли госпитализировали с пневмонией.

Об этом сообщил его официальный представитель Роберто Куильо 20 сентября.

«Президент Европейского парламента Давид Сассоли был доставлен в Hôpital Civil в Страсбурге в среду, 15 сентября. После необходимых медицинских обследований ему поставили диагноз «пневмония» и немедленно начали лечение», — говорится в заявлении Европарламента.

Как отмечается, Сассоли находится в хорошем состоянии.

15 сентября Сассоли сделал тесты на коронавирус после того, как у него резко подскочила температура. Оба теста оказались отрицательными. Врач посоветовал главе Европарламента отдохнуть несколько дней.

Заметим, главе Европейского парламента — 65 лет.