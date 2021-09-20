В Минздраве отреагировали на смерть студента после вакцинации. Причиной назвали отек легких

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Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что причиной смерти 19-летнего студента Украинского гуманитарного института Владимира Сало стала сердечно-легочная недостаточность и отек легких.

Об этом он рассказал «ТСН».

Ранее в его университете сообщали, что Сало умер после вакцинации от коронавируса 13 сентября. Он сделал прививку в 14:30, а к вечеру у него поднялась температура. Примерно в 20:15 начались судороги — спустя 20 минут его пульс остановился.

«Непосредственно привела к смерти сердечно-легочная недостаточность, отек легких. Но что именно вызвало такое состояние, пока остается неизвестно, мы будем ждать лабораторных исследований», — сказал Кузин.

О смерти парня Минздрав получил сообщение спустя чуть менее недели, хотя о смерти в день прививки должны сообщать экстренно. На каком этапе произошел сбой, разбираются. Полиция тем временем открыла уголовное производство, но экспертиза продлится месяц.

Сообщают, что из этого же флакона, из которого получил прививку Сало, вакцинировали еще пять человек и все они чувствуют себя хорошо.