ГБР раскрыло банду полицейских в Днепропетровской области. Они выбивали у людей деньги и признания в преступлениях для улучшения статистики

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Петро Порошенко / Flickr

В Днепропетровской области разоблачили банду полицейских, которые почти год выбивали деньги у людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, возглавлял группировку оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. В банду также входили четверо его коллег.

Как выяснилось, полицейские запугивали людей уголовной ответственностью, давили морально, а также применяли силу, чтобы получить «отступные».

Если у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги, или предлагали оформить быстрый кредит в интернет-сети.

Одному из задержанных мужчин правоохранители надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит им 30 тысяч гривен.

Задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

Также правоохранители для улучшения собственной статистики применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам превышения власти сотрудниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, а также вымогательства и получения взятки должностным лицом (чч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.