«Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты Рады главу Херсонской ОГА
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты на 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной госадминистрации Сергея Козыря.
Об этом сообщается на сайте партии.
Его кандидатуру на заседании политсовета партии в Киеве поддержали единогласно.
Козырь работал на различных должностях в предприятиях горнодобывающей отрасли Донецкой области. Он занимает руководящие должности с сентября 2019 года, а главой ОГА по назначению президента стал в декабре 2020 года, после увольнения Юрия Гусева из-за его перехода в «Укроборонпром».
- Выборы в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) состоятся 31 октября 2021 года, поскольку нардепы от этих округов были лишены мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).