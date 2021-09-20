«Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты Рады главу Херсонской ОГА

Новости

Партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты на 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной госадминистрации Сергея Козыря.

Об этом сообщается на сайте партии.

Его кандидатуру на заседании политсовета партии в Киеве поддержали единогласно.

Козырь работал на различных должностях в предприятиях горнодобывающей отрасли Донецкой области. Он занимает руководящие должности с сентября 2019 года, а главой ОГА по назначению президента стал в декабре 2020 года, после увольнения Юрия Гусева из-за его перехода в «Укроборонпром».

Читайте также: ЦИК зарегистрировала еще пять кандидатов в нардепы на довыборах в Раду