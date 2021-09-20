Герой голливудского фильма «Отель Руанда» Русесабаджина признан виновным в терроризме

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Суд Руанды признал виновным в терроризме Пола Русесабаджину, который получил всемирную известность, став прототипом для главного героя голливудского фильма «Отель Руанда».

Об этом сообщают ВВС и Reuters.

Русесабаджина признан виновным в поддержке и финансировании группы повстанцев, которые совершали теракты против мирных жителей в районе Ньяругуру в июне 2018 году и в районе Ньямагабе в декабре 2018 года. Также ему вменяли участие в поджоге, похищении и убийстве.

Русесабаджина долгое время жил в Бельгии и был арестован в августе 2020 года, вероятно, при участии иностранных спецслужб. На судебных слушаниях один из свидетелей признался в том, что хитростью заманил Русесабаджину на самолет, который якобы направлялся в соседнюю Бурунди.

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Сам Русесабаджина отказался признавать себя виновным и называет это местью за критику президента Поля Кагаме. О руандийском президенте Русесабаджина жестко высказался в автобиографической книге «Обычный человек».