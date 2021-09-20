Президент Германии приедет в Украину

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Фото УНИАН

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с официальным визитом Украину 6 октября. В Украину он прибудет вместе с женой.

Об этом пишет канцелярия немецкого президента.

«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита Штайнмайер примет участие в мероприятиях к 80-летию трагедии в Бабьем Яру. После этого он проведет встречи с различными украинскими политиками и чиновниками.