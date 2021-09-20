Президент Германии приедет в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Фото УНИАН
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с официальным визитом Украину 6 октября. В Украину он прибудет вместе с женой.
Об этом пишет канцелярия немецкого президента.
«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время визита Штайнмайер примет участие в мероприятиях к 80-летию трагедии в Бабьем Яру. После этого он проведет встречи с различными украинскими политиками и чиновниками.
- В июле президент Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провели встречу в Берлине, в ходе которой обсудили реформы в Украине и вопросы безопасности на Донбассе.