Спикер Рады Разумков обратится к антикоррупционным органам из-за слухов о подкупе голосов за отставку министров
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- София Телишевская
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Крымский Андрей / УНИАН
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обратится к антикоррупционным органам, чтобы проверить информацию о выделении денежных вознаграждений за голоса за отставку с должностей.
Об этом он заявил во время согласительного совета.
«Мы сегодня много наблюдаем слухов, много сплетен, много информации в СМИ. Существуют разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно влияет на деятельность и на имидж ВР, на фоне другого, что происходит иногда с нашими коллегами, следующая информация точно нам с вами не добавляет ничего позитивного», — отметил Разумков.
Он заявил, что официально обратится к антикоррупционным органам, чтобы они проверили эту информацию, хотя сам спикер считает, что такие слухи не соответствуют действительности.
«Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию, проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим», — отметил Разумков.
- 8 сентября глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал заседание франции для обсуждения кадровых вопросов. По его словам, заседание ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели. Арахамия также опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров.
- Кроме того, в СМИ уже несколько недель появляется информация, что ОПУ ведет разговоры с чиновниками по поводу голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым чиновникам обещают денежные вознаграждения в конвертах.