Спутники Starlink будут раздавать космонавтам бесплатный Wi-Fi
- Автор:
- Костя Андрейковец
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SpaceX / Flickr
Спутниковый проект Starlink от компании SpaceX будет бесплатно раздавать Wi-Fi космическим туристам и профессиональным космонавтам.
Об этом сообщает WccfTech.
Илон Маск заявил, что Starlink будет применять и новые, и старые аппараты, чтобы предоставить космонавтам интернет-соединение.
Сейчас сервис спутникового интернета Starlink находится в стадии бета-тестирования и, по словам Маска, оно закончится в следующем месяце. Параллельно Starlink будет наращивать сеть пользовательских терминалов и внедрять более совершенное оборудование.
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