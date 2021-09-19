Спутники Starlink будут раздавать космонавтам бесплатный Wi-Fi

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SpaceX / Flickr

Спутниковый проект Starlink от компании SpaceX будет бесплатно раздавать Wi-Fi космическим туристам и профессиональным космонавтам.

Об этом сообщает WccfTech.

Илон Маск заявил, что Starlink будет применять и новые, и старые аппараты, чтобы предоставить космонавтам интернет-соединение.

Сейчас сервис спутникового интернета Starlink находится в стадии бета-тестирования и, по словам Маска, оно закончится в следующем месяце. Параллельно Starlink будет наращивать сеть пользовательских терминалов и внедрять более совершенное оборудование.