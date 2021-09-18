В Минобороны отреагировали на задолженность военным. Обещают выплатить все в октябре
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
В Министерстве обороны обещают погасить всю задолженность перед военными в следующем месяце, после принятия изменений в госбюджет.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет пресс-служба Минобороны.
«Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенного 29 июля 2020 года постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии Государственного бюджета на 2021-й год», — отметила она.
Маляр подчеркнула, что в парламент уже внесли соответствующий законопроект и голосование за него состоится в ближайшее время. Таким образом в октябре Минобороны получит возможность покрыть всю задолженность перед военными.
- 17 сентября в Офисе омбудсмена Украины заявили, что получили информацию о значительной задолженности перед военными — почти 1,5 млрд гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате на оздоровление. Также нет «боевых выплат» военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.