В Минобороны отреагировали на задолженность военным. Обещают выплатить все в октябре

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

В Министерстве обороны обещают погасить всю задолженность перед военными в следующем месяце, после принятия изменений в госбюджет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет пресс-служба Минобороны.

«Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенного 29 июля 2020 года постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии Государственного бюджета на 2021-й год», — отметила она.

Маляр подчеркнула, что в парламент уже внесли соответствующий законопроект и голосование за него состоится в ближайшее время. Таким образом в октябре Минобороны получит возможность покрыть всю задолженность перед военными.