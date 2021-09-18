Регулятор США рекомендует вводить бустерную дозу Pfizer людям старше 65 лет

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Sean Gallup / Staff

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины Pfizer людям, старше 65 лет.

Об этом пишет Axios.

Также эксперты решили, что бустерную дозу можно вводить и людям из групп риска. В то же время они не одобрили третью прививку для младших американцев.

«Не понятно, нужно ли стимулировать всех, кроме той части населения, которая явно будет подвержена высокому риску серьезных заболеваний», — сказал во время встречи специалист по инфекционным заболеваниям Майкл Курилла.

Решение FDA не являются обязательными, но они могут подорвать план администрации президента США Джо Байдена, который хочет сделать третью дозу доступной для всех американцев.