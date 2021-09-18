Washington Post: США закупят миллионы доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам

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Tim Reckmann / Flickr

Соединенные Штаты Америки закупят сотни миллионов доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNTech. Закупленные дозы они пожертвуют другим странам. Таким образом США хотят активизировать усилия по популяризации вакцинации в мире.

Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление о приобретении вакцины планируют озвучить в начале следующей недели во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент США Джо Байден хочет призвать мировых лидеров принять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, в частности способствовать полной вакцинации 70% мирового населения до сентября следующего года.

Отметим, что Байден проведет виртуальный саммит по COVID в рамках Генассамблеи ООН в среду, 22 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где также примет участие в Генассамблее ООН.