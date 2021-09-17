СНБО запустила систему мониторинга олигархов с «уникальной системой защиты данных»
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.
«Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и сегодня нам отчитались, что система разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года. Современная информационно-аналитическая система, которая имеет третий, самый высокий уровень сложности», — отметил Данилов.
Система способна в процессе работы мониторить всех людей, которые после принятия закона об олигархах попадут в реестр.
По словам Данилова, эта система может работать как с открытыми документами, для служебного пользования, так и с секретными.
«Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель», — добавил секретарь СНБО.
Других деталей об особенностях работы реестра он не рассказал.
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