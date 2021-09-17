В Калифорнии кутают в одеяло секвойю «Генерал Шерман» — так хотят защитить самое большое дерево в мире от пожара
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Калифорнии пожарные заворачивают древние деревья в огнестойкие одеяла с алюминием, чтобы пламя, охватившее национальный парк «Секвойя», не уничтожило их. Укутывают и дерево «Генерал Шерман» — самый большой и самый тяжелый живой организм на планете.
Об этом сообщает BBC.
Чиновники опасаются, что огонь в течение нескольких часов может достичь Гигантского леса, где находятся крупнейшие деревья мира. Всего в лесу около двух тысяч секвой, в том числе 83-метровое дерево «Генерал Шерман», самое большое по диаметру дерево на Земле, возраст которого составляет около 2 500 лет. Его высота может достигать 100 м, масса оценивается в почти 2 тысячи тонн.
Эксперты говорят, что деревья секвойи очень огнестойкие и эволюционировали, чтобы выжить в огне.
Пожары в парке продолжаются уже неделю. Их пытаются потушить более 350 пожарных, а также вертолеты и водосбросные самолеты.
- В сентябре 2020 года в США вспыхнули масштабные лесные пожары. Возгорания наблюдались в девяти западных штатах, самые сильные — в Орегоне и Калифорнии. Они выжгли более миллиона гектаров земли и уничтожили тысячи домов, погибли десятки людей. Дым от них был виден из космоса, а небо над городами стало багровым.