В Калифорнии кутают в одеяло секвойю «Генерал Шерман» — так хотят защитить самое большое дерево в мире от пожара

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В Калифорнии пожарные заворачивают древние деревья в огнестойкие одеяла с алюминием, чтобы пламя, охватившее национальный парк «Секвойя», не уничтожило их. Укутывают и дерево «Генерал Шерман» — самый большой и самый тяжелый живой организм на планете.

Об этом сообщает BBC.

Чиновники опасаются, что огонь в течение нескольких часов может достичь Гигантского леса, где находятся крупнейшие деревья мира. Всего в лесу около двух тысяч секвой, в том числе 83-метровое дерево «Генерал Шерман», самое большое по диаметру дерево на Земле, возраст которого составляет около 2 500 лет. Его высота может достигать 100 м, масса оценивается в почти 2 тысячи тонн.

Эксперты говорят, что деревья секвойи очень огнестойкие и эволюционировали, чтобы выжить в огне.

Пожары в парке продолжаются уже неделю. Их пытаются потушить более 350 пожарных, а также вертолеты и водосбросные самолеты.