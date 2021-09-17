Криворожский ArcelorMittal оштрафовали на 450 млн грн за ущерб экологии. Комбинат обжалует решение в суде

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Twitter / ArcelorMittal Kryvyi Rih

Государственная экологическая инспекция Украины начислила 456,7 миллиона гривен штрафа криворожскому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» за нарушение экологических норм.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экоинспекция обнаружила на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, который не предназначен для удаления таких отходов. Территория не оборудована системой отвода сточных вод, по периметру отсутствует система заградительных валов и информация о гидроизоляции дна места хранения шлама. Указано, что отходы содержат тяжелые металлы, которые могут загрязнять почву и подземные воды.

Госэкоинспекция направила комбинату претензию на добровольное возмещение ущерба. В случае отказа экоинспекция обратится в суд.

В «ArcelorMittal Кривой Рог» заявили, что обжалуют штраф в суде.

Комбинат претензии считает неоправданными, спекуляцией общественным мнением и давлением на бизнес. Комбинат указывает, что использует шлам в производстве и уточняет, что «шламовая площадка предприятия — это советское наследие, которое досталось новому владельцу в 2005 году при покупке актива».

«Криворожсталь» имела согласованную технологическую схему складирования шлама на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде», — заявили в пресс-службе предприятия.

«АМКР и сейчас пользуется этой технологией, быстро перерабатывая шлам, [...] не допуская чрезмерного накопления отходов. К сожалению, ситуация начала ухудшаться в этом году, пока аглофабрика простаивала, а предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов [...] Свою правоту мы готовы отстаивать в суде. Когда контролирующий орган злоупотребляет доверием общества и ставит под угрозу инвестиционный климат, он тормозит не только экономическое развитие страны, но и модернизацию производства, которая улучшила бы состояние окружающей среды», — поясняется в позиции меткомбината.