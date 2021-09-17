В аэропортах ОАЭ зараженных коронавирусом ищут собаки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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JJ Shev / Unsplash
В аэропортах ОАЭ работают почти 40 служебных собак, которые ищут зараженных коронавирусом.
Об этом пишет Reuters.
Всего там работает 38 служебных собак. Их тренировали различать запах больных коронавирусом с помощью капель пота, которые брали у людей с подтвержденным COVID-19.
Ученые утверждают, что точность такого метода составляет более 98%. Сейчас собаки проводят ежедневно около 30—40 «тестов». В ОАЭ отмечают, что собак можно использовать не только в аэропортах, но и везде, где нужно.
- Французские исследователи подтвердили способность собак выявлять больных коронавирусом и даже выделять из их числа тех, кто болеет бессимптомно. Рабочие собаки успешно сумели отличить больных от здоровых по образцам их пота — средний показатель точности составил 76%.