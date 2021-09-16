СБУ разоблачила 50-тысячную «армию» ботов. Она работала на Россию

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СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили крупную российскую ботоферму, которая с помощью 50 тысяч фейковых аккаунтов вела антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщает СБУ.

«Армия ботов» распространяла в соцсетях публикации и комментарии, направленные на срыв вакцинации в Украине, оправдание военной агрессии России на Донбассе и дискредитацию украинской власти.

Организовал ботоферму местный житель. Он создал сеть аккаунтов и передал ее заказчикам, причем на одну SIM-карту он регистрировал до пяти профилей в разных соцсетях. Платили мужчине в рублях через электронные платежные системы.

При обысках у злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование с доказательствами незаконной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки, а также пять тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Сейчас мужчину проверяют на возможное сотрудничество с российскими спецслужбами.