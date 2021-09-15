Казахстан обяжет мессенджеры и соцсети открывать в стране свои офисы. Иначе их заблокируют

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Парламент Казахстана одобрил законопроект, обязывающий владельцев иностранных социальных сетей и приложений для обмена сообщениями открывать офисы в стране, иначе они могут быть заблокированы.

Об этом пишет Reuters.

Законопроект о защите детей прошел первое чтение в нижней палате парламента. Он включает положения, касающиеся социальных сетей и программного обеспечения для обмена сообщениями, которые некоторые критики рассматривают как инструмент цензуры онлайн-комментариев.

Документ требует от владельцев таких приложений регистрироваться в органах власти и открывать офисы в Казахстане, что, по словам правительства, упростит обработку официальных запросов на удаление незаконного контента. Местные офисы должны возглавлять граждане Казахстана, которые будут нести личную ответственность за удаление незаконного контента — такого как сообщения, которые приравниваются к кибербуллингу, в течение 24 часов с момента публикации.

Критики считают, что вместо этого закон можно использовать для удаления неудобного для власти контента. По данным СМИ, в июле в Казахстане на некоторое время блокировали доступ к соцсети LinkedIn из-за якобы рекламы онлайн-казино и фальшивых аккаунтов. Также Казахстан жаловался, что LinkedIn игнорирует его запросы на удаление контента.