«Динамо» — «Бенфика»: Первый матч группового этапа Лиги чемпионов закончился ничьей

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Игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов на стадионе НСК «Олимпийский» между «Динамо» и «Бенфикой» увенчалась ничьей — 0:0.

Стартовые составы:

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.

«Бенфика»: Влаходимос — Отаменди, Вертонген, Морато — Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо — Эвертон, Яремчук, Рафа.

Этот матч стал дебютным для киевлян в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В качестве чемпиона Украины бело-синие начинали выступления именно с групповой стадии, в то время как «Бенфика» прошла два раунда квалификации.

На старте встречи соперники провели несколько опасных атак на ворота друг друга. С ударом Рафы справились защитники киевлян, после чего выстрел Николая Шапаренко отбил голкипер лиссабонцев Влаходимос.

Уже в конце матча Николай Шапаренко снова не использовал возможность попасть в ворота соперника. Мяч после удара полузащитника попал в перекладину, но с добиванием Буяльского справился голкипер.

«Динамо» все же сдвинуло счет, но с нарушением — после подачи Дениса Гармаша забил Николай Шапаренко. Но мяч украинского полузащитника не засчитали из-за офсайда у Гармаша.

В итоге 0:0 — «Динамо» сыграло вничью и обрело первые очки в Лиге чемпионов.