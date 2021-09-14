Apple представила новые iPad и смарт-часы Apple Watch

Новости

Videvo

Компания Apple представила седьмое поколение своих смарт-часов Watch.

Дизайн и размеры устройства не претерпели значительных изменений по сравнению с Apple Watch 6. Производителю удалось увеличить полезную площадь дисплея по сравнению с предшественником, что, например, позволяет отображать на 50% текста больше, чем на экране часов шестого поколения. Также экран будет меняться в зависимости от угла наклона руки.

Также Apple заявила, что Watch Series 7 получили прочный корпус и стекло, покрывающее экран. Заряжаться они будут на треть быстрее предшественника — до 80% за 45 минут, а 8 минут заряда позволят отслеживать сон пользователя в течение 8 часов.

В палитре оформления Apple Watch Series 7 будет пять новых цветов, а также новые ремешки Nike и Hermes. Часы будут стоить $399, в продажу они поступят в конце осени.

Также Apple обновила свои планшеты iPad. Самая доступная модель — New iPad получила чип A13 Bionic и новую широкоугольную камеру, которая позволит использовать технологию Center Stage — камера идентифицирует людей в кадре и в зависимости от этого меняет его размер. Новый iPad будет работать под управлением iPadOS 15, будет совместимым с Apple Pencil первого поколения и получит гигабитный адаптер LTE. Он будет стоить от $329.

Самое большое обновление получил iPad mini. Его экран увеличился до 8,3 дюйма, в устройстве будет тот же чип А13 Bionic. Планшет унаследовал новый дизайн от флагманских моделей iPhone и последних iPad. Также планшет оснащен USB-C, что позволит передавать данные в 10 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением iPad mini. Для идентификации пользователя будет использоваться Touch ID, который уже устанавливается в iPad Air. Адаптер для мобильного интернета в iPad mini теперь будет поддерживать стандарт 5G. Цена — от $499.