Для «Укрзалізниці» закупили некачественные запчасти для рельс. Убытки оценили в 25 млн гривен

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Правоохранители расследуют растрату 25 млн гривен чиновниками регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» компании «Укрзалізниця» на закупке запчастей для ж/д путей.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и СБУ.

По данным следствия, чиновники заплатили за некачественные прокладки для рельсовых путей с нарушением процедуры и без надлежащего контроля качества. При этом прокладки были проданы по завышенной цене.

Запчасти филиалу УЗ продало предприятие-поставщик, которое для уменьшения своих расходов и получения сверхприбыли нарушает технологию производства и заменяет сложные химические компоненты на более дешевые материалы. Это подтверждается заключением лабораторных исследований.

Такая схема приводит к быстрому износу прокладок и вынуждает УЗ увеличивать расходы на них. Как отмечают в СБУ, также это создает предпосылки к авариям на железной дороге во время движения поездов.

В рамках уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 191 УК) правоохранители провели ряд обысков и изъяли финансовые документы, а также вероятно поддельные документы контроля качества. Сейчас решается вопрос наложения ареста на прокладки и сообщения о подозрении лицам, причастным к преступлению.