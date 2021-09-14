Президента Чехии положили в военный госпиталь

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Президента Чехии Милоша Земана положили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Туда также приехала его жена Ивана. Госпитализация президента, по данным газеты, может быть длительной. Пресс-служба учреждения подтвердила факт госпитализации чешского президента, но отказалась рассказать о причинах и продолжительность его лечения.

Издание отмечает, что 76-летний Земан признавался, что страдает нейропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

Также Novinky отмечает, что на прошлой неделе в этом госпитале находится предшественник Земана в должности президента — Вацлав Клаус. Его госпитализировали из-за гипертонического криза.