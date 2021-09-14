Коренной народ Новой Зеландии выступил за переименование страны

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Коренной народ Новой Зеландии маори запустил петицию с призывом официально переименовать страну. Они хотят вернуть ей историческое название Аотеароа.

Об этом пишет The Guardian.

«Давно нужно вернуть язык маори на свое законное место первого и государственного языка этой страны. Мы полинезийская страна — мы Аотеароа», — говорится в заявлении лидеров партии маори.

Они отметили, что Новая Зеландия — это голландское название, данное стране колониалистами. «Даже голландцы изменили свое название — с Голландии на Нидерланды», — подчеркнули маори.

Также они призывают правительство восстановить исторические названия всех топонимов в стране и перевести их на язык маори в течение следующих пяти лет.

Маори считают, что «правительства, которые сменяют друг друга» и «навязывание колониальной повестки дня» привели к упадку языка маори — уровень владения им упал с 90% до 20% за последние 90 лет.

Сейчас новозеландцы, в том числе и чиновники и политики, все чаще стали использовать название Аотеаора как синоним Новой Зеландии. Премьер страны Джасинда Ардерн отметила, что это положительный момент, хотя официальная смена названия пока не актуально.

«Независимо от того, изменим мы это в законе или нет, я не думаю, что это меняет тот факт, что новозеландцы все чаще используют название Аотеароа, и я думаю, что этот переход приветствуется», — пояснила она.

Название Аотеароа для Новой Зеландии используется коренным народом маори, который в последнее время имеет все большее и большее влияние среди местного населения. Также маори пытаются все активнее участвовать в политике страны. Существует несколько вариантов перевода Аотеароа с языка маори, наиболее распространенный из них — «длинное белое облако». Ранее маори называли так только северный остров Новой Зеландии, но с конца 19 века называют так всю страну.