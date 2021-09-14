На парламентских выборах в Норвегии победила оппозиция

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Flickr / Zac Weber

На парламентских выборах в Норвегии победила оппозиционная Рабочая партия, которая сформирует будущее правительство страны.

Об этом пишет DPA.

После подсчета почти 100% голосов Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере получила 24,6% голосов, тогда как Консервативная партия во главе с премьером Эрной Солберг — 20,5%.

«Я поздравляю Йонаса Гара Стере с тем, что он — как сейчас выглядит — получил явное большинство для смены правительства», — сказала Солберг. Она также отметила, что гордится своими достижениями в должности главы правительства Норвегии, где она находилась последние 8 лет.

По словам Стере, коалицию Рабочая партия образует вместе с центристами и социалистами. Они должны получить 89 мандатов в парламенте. Всего в парламенте Норвегии 169 мест.