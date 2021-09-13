Минздрав: эпидемсезон гриппа в Украине будет — ожидаются три штамма

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sweetlouise / Pixbay

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что эпидемический сезон гриппа в 2021—2022 году будет на уровне прошлого года, но ожидается циркуляция трех штаммов: B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Эпидсезон не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

Кузин заявил, что в прошлом году у многих больных гриппом болезнь проходила тяжело, а некоторые столкнулись с отдаленными последствиями. Поэтому с июня ведомство начало переговоры по передаче Украине вакцины за счет гуманитарной помощи. В аптеки планируют поставить около миллиона доз.

Также Кузин анонсировал производство вакцины против гриппа от украинского производителя. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022-го.

«Украинские фармацевтические производители ведут переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах», — сказал Кузин.