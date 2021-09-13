Минздрав: эпидемсезон гриппа в Украине будет — ожидаются три штамма
- Автор:
- Костя Андрейковец
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sweetlouise / Pixbay
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что эпидемический сезон гриппа в 2021—2022 году будет на уровне прошлого года, но ожидается циркуляция трех штаммов: B/Washington, H1N1 и H3N2.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Эпидсезон не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.
Кузин заявил, что в прошлом году у многих больных гриппом болезнь проходила тяжело, а некоторые столкнулись с отдаленными последствиями. Поэтому с июня ведомство начало переговоры по передаче Украине вакцины за счет гуманитарной помощи. В аптеки планируют поставить около миллиона доз.
Также Кузин анонсировал производство вакцины против гриппа от украинского производителя. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022-го.
«Украинские фармацевтические производители ведут переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах», — сказал Кузин.
- В 2020 году в Украине из-за ОРВИ наблюдалось превышение эпидпорога. В ноябре за одну неделю заболели почти 200 тысяч человек.
- В сентябре этого года компания Moderna сообщила о разработке комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.