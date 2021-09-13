В Турции автобус с украинцами попал в ДТП. Погиб один человек и еще 30 ранены

Новости

В турецкой провинции Мугла автобус с украинскими и российскими туристами столкнулся с микроавтобусом, который перевозил студентов. В результате аварии погиб водитель туристического автобуса, а от 30 до 35 человек получили ранения различной тяжести. Трое студентов в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают DHA и СNN Turk.

ДТП произошло примерно в 7:30 на 13-м километре трассы Мугла — Денизли. У водителя автобуса, в котором находились 41 турист из Бодрума, случился сердечный приступ. Он потерял управление и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

От удара туристический автобус слетел с дороги, а микроавтобус боком прочесал несколько метров по дороге до обочины.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция начала расследование.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии «Европейской правде» позднее сообщил, что в автобусе находился 41 гражданин Украины и 35 из них получили травмы легкой и средней тяжести.

«Консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь», — рассказал Николенко.