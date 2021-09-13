В Великобритании отказались от введения COVID-паспортов

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Великобритании заявили, что не будут вводить в стране COVID-паспорта для входа в ночные клубы и другие многолюдные места.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Мы не будем продолжать реализацию планов по введению паспортов вакцинации», — сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Но он отметил, что правительство может пересмотреть это решение, если количество новых случаев заражения коронавирусом будет стремительно расти.

В Великобритании идея введения COVID-паспортов вызвала жесткую критику со стороны консерваторов, которые считают ее неприемлемой из-за дополнительного бремени для бизнеса и нарушения прав человека. В Британии не принято носить с собой документы, подтверждающие личность.

Джавид отметил, что во многих странах COVID-паспорта используются, чтобы побудить население к вакцинации, но в Британии такой необходимости уже нет.