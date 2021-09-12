В Каталонии на митинги за независимость региона вышли более 100 тысяч человек

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Twitter / Duroyan Fertl

В испанском регионе Каталония на митинги за независимость вышли более 100 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

Марш за независимость организовали в Барселоне 11 сентября. Он стал первым после того, как правительство Испании помиловало девять лидеров каталонских сепаратистов, которые были арестованы за проведение референдума о независимости.

По данным полиции, участниками марша стали около 108 тысяч человек, тогда как организаторы заявляют о 400 тысяч. Но все равно это количество меньше, чем во время протестов в 2019 году, когда на улицы вышли около 600 тысяч человек.