В Каталонии на митинги за независимость региона вышли более 100 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Duroyan Fertl
В испанском регионе Каталония на митинги за независимость вышли более 100 тысяч человек.
Об этом пишет Reuters.
Марш за независимость организовали в Барселоне 11 сентября. Он стал первым после того, как правительство Испании помиловало девять лидеров каталонских сепаратистов, которые были арестованы за проведение референдума о независимости.
По данным полиции, участниками марша стали около 108 тысяч человек, тогда как организаторы заявляют о 400 тысяч. Но все равно это количество меньше, чем во время протестов в 2019 году, когда на улицы вышли около 600 тысяч человек.
- Последние несколько лет в испанской Каталонии растут сепаратистские настроения — политические движения и партии высказываются в пользу независимости. Акции за выход из состава Испании приводят к массовым протестам, столкновениям с полицией, забастовкам. Мадрид отказался от переговоров с протестующими и обвинил Россию во вмешательстве в вопрос каталонской независимости.
- В июле 2020 года стало известно, что за нескольким представителями движения Каталонии за независимость от Испании шпионили спецслужбы, используя для этого программу, которая предоставляла доступ к данным на смартфоне и переписке в мессенджере WhatsApp.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии возбудили уголовные дела — за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в других странах ЕС.