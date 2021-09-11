Во Франции будут судить экс-главу Минздрава за ненадлежащую борьбу с пандемией COVID-19
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- София Телишевская
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Agnès Buzyn / Facebook
Бывшая руководительница Минздрава Франции Агнес Бузин попала под расследование относительно ненадлежащей борьбы правительства с пандемией COVID-19. С должности ее не уволили, она ушла сама ради участия в выборах мэра Парижа, где проиграла Анне Идальго.
Прокуратура обвиняет Бузин в действиях, которые «причинили ущерб жизни других», пишет ВВС News.
Это один из первых в мире случаев, когда министры сталкиваются с юридической ответственностью за свою реакцию на пандемию.
В начале 2020 года Бузин говорила, что COVID не несет масштабных рисков и вероятности вспышки заболевания. Покинув пост министра, она заявила, что приближается «цунами» [большая вспышка болезни].
«Когда я ушла из Министерства, то плакала, зная, что приближается волна цунами», — отметила тогда чиновница.
В одном из обвинений прокуратуры говорится, что министр «была неспособна бороться с катастрофой».
На судебном заседании 58-летняя женщина сказала, что готова работать над тем, чтобы установить правду. Однако она не соглашается, что сделала слишком мало, находясь в должности.
«Я не позволю дискредитировать действия правительства, когда мы сделали так много для подготовки нашей страны к глобальному кризису здравоохранения», — отметила экс-глава Минздрава Франции.
Действующий министр здравоохранения Франции Оливье Веран тоже может быть вызван в суд для дачи показаний.
- Бузин заняла должность министра здравоохранения Франции в мае 2017 года и подала в отставку через несколько недель после того, как в стране подтвердили первые случаи COVID-19. После этого, в январе 2021 года, бывшая врач вошла в состав команды главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
- Тем временем во Франции еженедельно люди выходят на протесты против введения COVID-паспортов и обязательной вакцинации медиков.