Во Франции будут судить экс-главу Минздрава за ненадлежащую борьбу с пандемией COVID-19

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Agnès Buzyn / Facebook

Бывшая руководительница Минздрава Франции Агнес Бузин попала под расследование относительно ненадлежащей борьбы правительства с пандемией COVID-19. С должности ее не уволили, она ушла сама ради участия в выборах мэра Парижа, где проиграла Анне Идальго.

Прокуратура обвиняет Бузин в действиях, которые «причинили ущерб жизни других», пишет ВВС News.

Это один из первых в мире случаев, когда министры сталкиваются с юридической ответственностью за свою реакцию на пандемию.

В начале 2020 года Бузин говорила, что COVID не несет масштабных рисков и вероятности вспышки заболевания. Покинув пост министра, она заявила, что приближается «цунами» [большая вспышка болезни].

«Когда я ушла из Министерства, то плакала, зная, что приближается волна цунами», — отметила тогда чиновница.

В одном из обвинений прокуратуры говорится, что министр «была неспособна бороться с катастрофой».

На судебном заседании 58-летняя женщина сказала, что готова работать над тем, чтобы установить правду. Однако она не соглашается, что сделала слишком мало, находясь в должности.

«Я не позволю дискредитировать действия правительства, когда мы сделали так много для подготовки нашей страны к глобальному кризису здравоохранения», — отметила экс-глава Минздрава Франции.

Действующий министр здравоохранения Франции Оливье Веран тоже может быть вызван в суд для дачи показаний.