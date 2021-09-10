Впервые гендиректором Tinder станет женщина. Именно в этом приложении она познакомилась со своим мужем

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Twitter Renate Nyborg

Новым генеральным директором сервиса знакомств Tinder с 27 сентября впервые станет женщина — Ренате Нюборг. Ранее она занимала в компании пост главного менеджера и отвечала за Европу, Ближний Восток и Африку.

Об этом сообщается на сайте Tinder.

Нюборг сменит на этом посту Джима Ланцоне, который переходит на позицию гендиректора в Yahoo. Поэтому ей придется переехать из Швецйарии в Нью-Йорк, где расположен главный офис компании.

Кроме управления различными отделами, Нюборг сама активно пользовалась приложением, где, собственно, и познакомилась со своим мужем.

Нюборг имеет ученую степень по философии Кембриджского университета. Она начала свою карьеру в сфере технологий в качестве члена-основателя благотворительной акции Twestival, когда активисты из 150 городов использовали Twitter, чтобы собрать почти два миллиона долларов для некоммерческих организаций. Позже она заняла руководящую должность в компании-операторе мобильной связи Edelman.

Также Ренате основала Pleo, студию дизайна и разработки приложений, и более четырех лет работала в компании Apple. А перед тем, как перейти в Tinder, работала в Headspace — разработчике сервиса для медитации и заботы о психическом здоровье.

Гендиректор компании Match, которая владеет Tinder Group, Шар Дубей отметила, что в течение своей карьеры Ренате продемонстрировала острое чутье в отношении того, как нужно развивать и продвигать мобильные продукты, развивать бизнес и расширяться на новые рынки.

«Мы строим веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей», — заявила Ренате.