К 30-летию альбома Metallica переиздала Black Album с 53 каверами

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Американская хеви-метал группа Metallica представила два новых сборника в честь 30-летия своего альбома Black Album.

Об этом сообщается на сайте музыкантов.

Для покупки доступны благотворительный альбом Metallica Blacklist и переиздание альбома Metallica (Remastered). В Metallica Blacklist вошли 53 кавера на 12 песен из Black Album. Также в альбоме присутствуют 12 каверов на песню “Nothing Else Matters”.

Более 50 артистов участвовали в записи трибьют-сборника Metallica Blacklist, в том числе Элтон Джон, Майли Сайрус, Игорь Левит, Фиби Бриджерс, St. Vincent, группы Weezer и Royal Blood, участники Slipknot и Depeche Mode.

Официальное название «Черного альбома» — Metallica, он вышел 12 августа 1991 года. Это самая успешная пластинка в дискографии группы. Тираж, по разным подсчетам, составляет от 25 до 31 миллиона проданных копий. В 1992 году альбом получил «Грэмми» в номинации лучшее метал-исполнение.

Послушать альбом можно в Spotify и Apple Music.