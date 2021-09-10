Рада создала следственную комиссию по расследования срывов космических проектов «Лыбидь» и «Циклон-4»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Укркосмос
Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию возможных противоправных действий чиновниками Госкосмического агентства и предприятий космической отрасли в проектах спутника «Лыбидь» и ракеты-носителя «Циклон-4».
За проект постановления № 5477 проголосовали 281 депутат.
ВСК должна расследовать возможные противоправные действия при реализации проектов «Лыбидь» и «Циклон-4», в том числе при реализации научно-технических программ, а также управлении госпредприятиями, которые принадлежат (принадлежали) к сфере управления космического агентства.
ВСК должна установить причины снижения финансово-экономических показателей предприятий, низкого качества их управления и невыполнения обязанностей.
Кроме этого в задачи ВСК входит расследование банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий, а также установление фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий, в том числе их защиты.
Главой ВСК назначен нардеп от «Батьківщини» Сергей Тарута, а его замом — «слуга» Дмитрий Наталуха. Члены комиссии — семь депутатов от «Слуги народа» и одни от «Голоса».
- В 2019 году НАБУ завершило завершило расследование против чиновников «Укркосмоса», которые сорвали запуск спутника «Лыбидь», нанеся убытков на $8 млн.
- Проект ракеты-носителя «Циклон-4» заморозили в 2015 году. В 2017 году КБ «Южное» сообщило, что ведет разработку ракеты «Циклон-4М». В эксплуатацию ракету планировали ввести в 2020 году.