Россия и Беларусь подпишут союзные программы 4 ноября — в День народного единства в РФ

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Пресс-служба Кремля

Высший госсовет Союзного государства, на котором планируется утвердить союзные программы России и Беларуси, состоится 4 ноября. Об этом сообщил Александр Лукашенко на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным в пятницу, 10 сентября.

«Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие — Высший государственный совет», — сказал Александр Лукашенко.

На заседании должны утвердить разработанные программы Союзного государства. Накануне их согласовали на переговорах 9 сентября, а до этой даты их дошлифуют и примут правительства обеих стран.

Напомним, что Лукашенко и Путин 9 сентября согласовали 28 различных программ по интеграции двух государств. Россия и Беларусь объединят свои рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируют подписать 1 декабря 2023 года. Будут также созданы единые макроэкономическая политика, платежная система и денежно-кредитная политика.

Также Путин анонсировал создание единого платежного пространства в России и Беларуси. Что касается общей валюты, то Россия и Беларусь пока не пришли к общему мнению.