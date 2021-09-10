Минздрав: Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться в Украине от коронавируса

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Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от коронавируса в Украине на тех же основаниях, что и украинцы.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Право на бесплатные прививки имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Они могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по их контактным телефонам. Перечень и контакты центров и пунктов можно найти на сайте https://list.covid19.gov.ua/ или по телефону 0800 60 20 19.

Для иностранцев и лиц без гражданства медицинские услуги должны покрываться за их счет, за счет добровольного медицинского страхования или из других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Иностранцы и лица без гражданства, которые временно находятся в Украине, в подтверждение первой прививки получают справку 063/0 «Карта профилактических прививок».

Все иностранцы и лица без гражданства, которые прививались двумя дозами противоковидной вакцины в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Они могут получить его у врача, который проводил прививки, или, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить у него.