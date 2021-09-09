Россия и Беларусь подписали все 28 программ по интеграции. Путин заявил о «значительном результате»

Новости

Президент России Владимир Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что они согласовали 28 различных программ по интеграции двух государств.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции.

«Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года», — заявил Путин.

По его словам, Россия и Беларусь объединят свои рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируют подписать 1 декабря 2023 года. Будут также созданы единые макроэкономическая политика, платежная система и денежно-кредитная политика.

Также Путин анонсировал создание единого платежного пространства в России и Беларуси. Что касается общей валюты, то Россия и Беларусь пока не пришли к общему мнению. Но Лукашенко считает, что «эту проблему решат».

Путин заявил и о том, что Россия отменяет все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью.

«Если нам потребуется еще более тесное военная, политическая или иная интеграция, то мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем желание наших людей», — подчеркнул Лукашенко.