В Одесской области задержали члена «Исламского государства»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Одесской области члена террористической организации «Исламское государство».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина является выходцем из Центральной Азии, он находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. По данным СБУ, в 2014—2016 годах злоумышленник находился на территории Турции, где его завербовали в «Исламское государство».
Скрываясь от правоохранителей, иностранец прибыл в Украину и находился здесь с нарушением миграционного законодательства. К иностранцу применили экстрадиционный арест.
- В августе Служба безопасности Украины задержала в Киеве представительницу террористической организации «Исламское государство».
- В феврале Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку террористов из «Исламского государства». Бойцы СБУ задержали нескольких боевиков, в том числе лидера организации, который находился в розыске.
- В начале июля 2020 года суд Украины приговорил к 10 годам двух иностранцев, которые переправляли наемников «Исламского государства» в Ирак и Сирию.
- До этого Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых лидеров группировки «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили, он же Аль-Бара Шишани, которого задержали в Киеве в ноябре 2019 года.