«Он стал другим, но он с нами»: жена гонщика Шумахера впервые за долгие годы рассказала о состоянии его здоровья

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Wikipedia / Mark McArdle

Жена известного гонщика «Формулы 1» Михаэля Шумахера Коринна впервые за долгие годы рассказала о состоянии его здоровья. Она отметила, что семья пока что оберегает его и хранит в тайне всю информацию о Шумахере.

Об этом пишет Reuters.

«Михаэль с нами. Он стал другим, но он с нами. Это дает мне силы, потому что он показывает невероятный дух. Мы живем в нашем доме, проводим ежедневную терапию», — рассказала она.

По ее словам, семья пытается сделать жизнь Шумахера максимально комфортной.

«И есть личные вопросы, я хочу, чтобы они оставались личными. Мы защищаем Михаэля, потому что он всегда защищал нас», — подчеркнула Коринна.

Она также рассказала, что сам Шумахер не очень хотел ехать на лыжный отдых зимой 2013 года, когда он получил серьезную травму головы.

«Незадолго до того дня Михаэль сказал мне: “Снега мало, может, лучше полететь в Дубай, чтобы прыгнуть с парашютом”», — сказала Коринна.

Жена Шумахера дала интервью для документального фильма о гонщике, который выйдет на платформе Netflix 15 сентября.