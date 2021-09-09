В Раду направили документы для назначения новых выборов мэра Кривого Рога

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Исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду необходимые документы для назначения новых выборов городского головы.

Об этом пишет пресс-служба горсовета Кривого Рога.

«В соответствии с частью третьей статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича», — говорится в обращении Юрия Вилкула.

Таким образом, Рада может назначить выборы мэра Кривого Рога на март 2022 года.