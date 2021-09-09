В Раду направили документы для назначения новых выборов мэра Кривого Рога
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду необходимые документы для назначения новых выборов городского головы.
Об этом пишет пресс-служба горсовета Кривого Рога.
«В соответствии с частью третьей статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича», — говорится в обращении Юрия Вилкула.
Таким образом, Рада может назначить выборы мэра Кривого Рога на март 2022 года.
- 15 августа 2021 года под Кривым Рогом в селе Вильне нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.
- Павлов стал мэром в декабре 2020 года. На выборы он шел от партии ОПзЖ, а до этого дважды избирался в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге — в 2012 году от Партии регионов, в 2014 году как самовыдвиженец. В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.