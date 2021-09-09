НАПК выявило нарушения в декларациях судьи КСУ Касминина и нескольких депутатов

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ, народного депутата и двух депутатов местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушения обнаружили в декларациях таких должностных лиц:

Александр Касминин, судья Конституционного суда Украины.

В его декларации указаны недостоверные сведения — цена «ошибки» 2,4 миллиона гривен. Декларант также не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 кв. м.

Александр Куницкий, народный депутат Украины.

В годовой декларации нардеп указал недостоверные данные на 2,3 миллиона гривен. Также он не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тысяч шекелей (2,3 миллиона гривен).

Алла Стечишин, депутат Тернопольского областного совета.

Недостоверные сведения — 9,4 миллиона гривен. В частности, депутат не указала в декларации информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ее мужу.

Александр Цуканов, директор ГП «Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз», депутат Бориспольского городского совета.

Недостоверные сведения в декларации достигли 7,2 миллиона гривен. Среди других активов депутат не указал земельный участок площадью 990 кв. м и финансовые обязательства перед юридическим лицом на $208 тысяч (более 5 миллионов гривен).

Информациюо выявленных признаках уголовных правонарушений передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Всего с начала года НАПК выявило 19 деклараций с признаками уголовного преступления, в которые внесли недостоверные сведения на 343 миллиона гривен.